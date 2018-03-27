Утром 27 марта в Кемерово, куда сегодня прибыл Владимир Путин, жители вышли на митинг к администрации региона и требуют рассказать правду о пожаре в ТРЦ, где, по официальным данным, погибли 64 человека.

Об этом сообщает "Интерфакс".

На площади Советов собрались около 300 человек, затем количество людей стало увеличиваться. Многие принесли с собой фотографии детей.

Они требуют от властей рассказать правду о трагедии. Многие не верят, что обнародованное число жертв соответствует действительности; другие считают, что сразу после начала пожара к ТЦ прибыло слишком мало спасателей, которые не сделали всего необходимого для спасения людей.

Митингующие скандируют "Правду!" и "В отставку!"

К собравшимся вышел вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Стало известно, что сотрудники морга в Кемерове пустили инициативную группу граждан, чтобы они сами посчитали общее число погибших на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

Активист Игорь Востриков предложил собравшимся составить свой список погибших, чтобы установить точное количество жертв.

Напомним, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что пожарная сигнализация в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово не работала с 19 марта и ее починкой никто не занимался.

Как сообщала "Страна", по официальным данным, украинцев нет среди погибших или пострадавших в результате пожара в торговом центре в российском Кемерово, несмотря на то, что в социальных сетях пишут о жертвах из Украины.