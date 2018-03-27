Во вторник, 27 марта, Нацбанк Украины установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар и евро подорожали.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Доллар подорожал на 4 копейки - до 26,30 грн.

Евро прибавил в цене сразу 22 копейки - до 32,64 грн.

Российский рубль подорожал до 0,461 грн.

Напомним, что ранее "Страна" писала, почему курс доллара топчется на месте, а наличные котировки отстают от межбанка. Рынок продолжил переваривать пятничную новость о выплате Госказначейством возмещения НДС на 2,7 млрд. грн.

Как сообщала "Страна", ранее аналитики США назвали самые перспективные ниши для открытия бизнеса в 2018 году.