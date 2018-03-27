Исландия объявила бойкот проведению Чемпионата мира по футболу-2018 в России.

Об этом сообщает AFP.

"Исландия объявила дипломатический бойкот проведению Чемпионата мира-2018 в России", - говорится в сообщении в Twitter.

Фото: twitter.com/AFP

К такому решению Исландию подтолкнула солидарность с Великобританией из-за скандального отравления экс-разведчика ГРУ в Солсбери.

Напомним, что ранее официальная делегация Исландии сообщила, что может отказаться от посещения чемпионата мира по футболу, который состоится в России в знак солидарности с Британией.

Как сообщала "Страна", британское правительство рассматривает вариант коллективного бойкота чемпионата мира по футболу в России, если будет доказана причастность Москвы к отравлению экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля.