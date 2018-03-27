Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что пожарная сигнализация в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово не работала с 19 марта и ее починкой никто не занимался.

Об этом сообщают РИА Новости.

Об этом он сообщил в ходе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара, проведенного в Кемерово президентом России Владимиром Путиным.

Бастрыкин также пояснил, что охранник после начала пожара не включил систему оповещения, которая работала, в отличие от сигнализации.

"Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек", - сказал Бастрыкин.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" начался в воскресенье, тушили его 19 часов. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, 52 пострадали.

Напомним, что в Кемерово задержали охранника, который отключил сигнализацию во время пожара в ТРЦ.

Как сообщала "Страна", российский президент Владимир Путин, который прибыл в Кемерово и возложил цветы к мемориалу возле ТРЦ впервые прокомментировал трагедию.