Вечером 26 марта в Николаеве нетрезвая женщина бросила с Ингульского моста в реку девятимесячного ребенка.

Об этом сообщают Новости-N.

Очевидцы рассказали, что услышали, как женщина кричит, что бросила в реку с моста своего ребенка. После этого они позвонили в полицию.

Младенца спасали патрульные, медики, очевидцы случившегося и спасатели. Ребенка держал на плаву зимний комбинезон, но течением его отнесло от места падения. Сейчас мальчик находится в больнице.

По словам родственников матери, ранее она неоднократно высказывала намерения выбросить своего ребенка или из окна многоэтажки, или с моста. Поссорившись со своим мужем и будучи в нетрезвом состоянии, она решила исполнить угрозы.

Полиции женщина сообщила, что выбросила ребенка из-за тяжелых жизненных обстоятельств.

Ее действия следователи квалифицируют как покушение на убийство малолетнего. 40-летней женщине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Полиция разыскивает свидетелей произошедшего.

Фото: novosti-n.org

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