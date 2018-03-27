В Николаеве нетрезвая женщина бросила ребенка с моста
Вечером 26 марта в Николаеве нетрезвая женщина бросила с Ингульского моста в реку девятимесячного ребенка.
Об этом сообщают Новости-N.
Очевидцы рассказали, что услышали, как женщина кричит, что бросила в реку с моста своего ребенка. После этого они позвонили в полицию.
Младенца спасали патрульные, медики, очевидцы случившегося и спасатели. Ребенка держал на плаву зимний комбинезон, но течением его отнесло от места падения. Сейчас мальчик находится в больнице.
По словам родственников матери, ранее она неоднократно высказывала намерения выбросить своего ребенка или из окна многоэтажки, или с моста. Поссорившись со своим мужем и будучи в нетрезвом состоянии, она решила исполнить угрозы.
Полиции женщина сообщила, что выбросила ребенка из-за тяжелых жизненных обстоятельств.
Ее действия следователи квалифицируют как покушение на убийство малолетнего. 40-летней женщине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Полиция разыскивает свидетелей произошедшего.
Фото: novosti-n.org
Напомним, что в Николаеве горело троллейбусное депо, есть пострадавший.
Как сообщала "Страна", в Николаевской области в ледяной яме на дороге застрял пассажирский автобус Херсон-Москва.