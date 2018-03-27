Российский президент Владимир Путин, который прибыл в Кемерово и возложил цветы к мемориалу возле ТРЦ, где погибли 64 человека, впервые прокомментировал трагедию.

Об этом сообщают РИА Новости.

В ходе совещания в Кемерово, посвященного ликвидации последствий пожара, он назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.

"Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", - сказал Путин.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания.

Напомним, что владелец сгоревшего торгового центра в Кемерово говорит о поджоге в детской комнате.

Как сообщала "Страна", по официальным данным, украинцев нет среди погибших или пострадавших в результате пожара в торговом центре в российском Кемерово, несмотря на то, что в социальных сетях пишут о жертвах из Украины.