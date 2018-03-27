Российский президент Владимир Путин прибыл в Кемерово после пожара в торговом центре, который унес жизни 64 человек.

Об этом сообщает "Коммерсант".

Он посетил место трагедии возложил цветы к мемориалу возле ТРЦ. Также он планирует заслушать доклады от представителей экстренных служб и руководства региона.

Президент России до сих пор никак не комментировал произошедшее.

В это же время возле городской администрации проходит митинг в память о жертвах пожара. На митинг собралось около 300 человек.

Напомним, что пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" начался в воскресенье, тушили его 19 часов. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, 52 пострадали.

Как сообщала "Страна", по официальным данным, украинцев нет среди погибших или пострадавших в результате пожара в торговом центре в российском Кемерово, несмотря на то, что в социальных сетях пишут о жертвах из Украины.

Также мы писали, что владелец ТЦ "Зимняя вишня" пообещал по три млн рублей компенсации за каждого погибшего.