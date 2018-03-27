Вслед за Google в Twitter запретили рекламу криптовалют.



Об этом сообщает Reuters.

Запрет на рекламу криптовалют вступает в силу с 27 марта. Его цель - избежать обнародования потенциального мошенничества или крупных потерь инвесторов.

Запрет распространяется на рекламу о первичном размещении монет (ICO), что позволяет переводить наличные деньги в криптовалюту. Также запрещены объявления о продаже монет и реклама крипто-обменов.

Запрет действителен во всех странах.

Аналогичный запрет у Google вступает в силу с июня 2018 года. После сообщения об этом, курс криптовалют резко подешевел, однако через время вновь продемонстрировал рост.

Как сообщала "Страна", YouTube станет показывать больше рекламы в музыкальных видео, чтобы увеличить доход.