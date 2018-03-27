В вторник, 27 марта, в Украине обещают осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе обещают дождь и мокрый снег. Днем +5...+8. В Ужгороде до +10. Ночью +1...-4.

На севере сегодня небольшой дождь. Днем +3...+7, ночью +1...-6.

В центре также дожди, кроме Винницкой области. Днем +3...+7, ночью +1...-2.

На востоке - дождь. Дневная температура +4...+7, в Запорожье до +10. Ночью +1...-6.

На юге сегодня возможен небольшой дождь. Днем +7...+11, ночью +2...+4.

В Киеве 27 марта - прогнозируют дождь. Днем +4...+6, ночью -1...-3.

Фото: meteo.gov.ua

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