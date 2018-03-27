Соединенные Штаты хотят продолжения диалога с Россией по таким темам, как Украина, КНДР и безопасность.

Об этом заявил посол США в Москве Джон Хантсман, передает ТАСС.

"Двери с нашей стороны открыты, мы хотим продолжить разговор в области безопасности, по раздражителям между двумя странами (Россией и США), по Северной Корее, надеемся также по Украине", - сказал дипломат, назвав украинскую проблематику центральной темой в повестке дня российско- американского диалога. "Необходимо решить этот вопрос перед тем, как можно будет урегулировать другие", - добавил посол.

Кроме того, по его словам, США готовы к проведению встречи с представителями России по рассмотрению возможности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

"Мы готовы встретиться, мы всегда на уровне профессионалов и экспертов продолжаем взаимодействие, - отметил он. - По договору СНВ-III будет созвана комиссия, и мы исходим из того, что в предстоящие недели будет очередной раунд переговоров [между РФ и США] по стратегической стабильности. Это важнейшие вопросы, которые касаются не только нас, но и всех стран мира".

Ранее сообщалось, что после выборов президента в России Трамп поговорил с Путиным по телефону, а также о том, что после телефонного разговора Трамп захотел встретиться с Путиным лично и обсудить Украину.