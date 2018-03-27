Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на членстве своей страны в ЕС и на либерализации визового режима для турецких граждан.

Об этом он заявил по итогам своей встречи в болгарском городе Варна с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, главой Европейского совета Дональдом Туском и премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, передает Укринформ.

"Турция желает как можно быстрее быть принята в состав ЕС. Мы хотим также либерализации визового режима для своих граждан. Наши граждане не должны терять доверие к ЕС", - заявил Эрдоган.

Турецкий президент выразил надежду на то, что период плохих взаимоотношений между ЕС и Турцией остался в прошлом.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил Эрдогану, что Турция должна вывести войска из Сирии.

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