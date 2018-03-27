В Кемерово задержан охранник ТЦ "Зимняя вишня", который при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения.

Об этом сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко.

"На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе сотрудник ЧОПа", - сказала она.

Петренко также добавила, что следователи уже допросили технического директора компании-собственника, арендатора помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, а также сотрудника и руководителя организации, обслуживающей пожарную сигнализацию.

Напомним, в результате трагедии в Кемерово погибли 64 человека. 23 из них опознаны, среди опознанных - восемь детей. Еще 13 человек остаются в больницах с последствиями отравления угарным газом (общее число пострадавших - больше 40).

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