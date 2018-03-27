Генеральная прокуратура изучает возможные контакты главы движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука с главой организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном и депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко (внефракционная).

Об этом в эфире телекомпании "ICTV" сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Нас интересует вероятная причастность Медведчука к Рубану и Савченко. Мы изучаем их вероятные контакты", - сказал он.

Луценко отметил, что у Генпрокуратуры существуют вопросы к деятельности "Украинского выбора".

Других деталей генпрокурор не раскрыл.

В свою очередь, Медведчук отрицает какие-либо связи с делом Савченко-Рубана.

Как говорится в заявлении движения "Украинский выбор - право народа", попытки связать дело "Савченко-Рубана" с Медведчуком являются провокацией и манипуляцией.

"Манипулятивная попытка власти провести связь между общественным движением "Украинский выбор - право народа" и делом "Савченко-Рубана" свидетельствует о том, что в Украине реализуется сценарий "партии войны", - говорится в заявлении.