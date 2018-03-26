В Министерстве иностранных дел Великобритании и Северной Ирландии заявили, что сразу 20 стран выслали 134 российских дипломатов.

Об этом сообщается в микроблоге Twitter британского внешнеполитического ведомства.

"Решительные международные меры наших союзников и партнеров, последовавшие за предыдущим выдворением 23 необъявленных российских сотрудников разведки. Россия не сможет нарушать международные правила безнаказанно", - говорится в сообщении.



Фото: twitter.com/foreignoffice

Сообщается, что 20 стран решили выслать 134 российских сотрудников разведки. Среди этих стран - США, Канада, Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Украина, Румыния, Чехия, Германия, Дания, Нидерланды, Франция, Испания, Италия, Хорватия и Албания. Первой российских дипломатов выдворила Великобритания.

В МИД России отреагировали на высылку российских дипломатов и пообещали принять соответствующие меры.