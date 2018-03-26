Россия поставила под угрозу жизни множества невинных людей и привела к серьезным последствиям для здоровья трех человек, включая офицера полиции. Об этом говорится в официальном заявлении Государственного департамента США, которую обнародовала пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт.

"4 марта Россия применила боевое химическое вещество нервно-паралитического действия для попытки убийства гражданина Великобритании и его дочери в Солсбери. Эта атака на нашего союзника, Великобританию, поставила под угрозу жизни множества невинных людей и привела к серьезным последствиям для здоровья трех людей, включая офицера полиции", - говорится в документе.

Отмечено, что Россия прибегла к этим мерам, чтобы “продемонстрировать нерушимую солидарность с Соединенным Королевством и обеспечить серьезные последствия для России за ее постоянные нарушения международных норм”.

Что касается высылки 12-ти представителей спецслужб из Миссии РФ при ООН, в Госдепе подчеркнули, что они "злоупотребляли своими правами на проживание" в Соединенных Штатах.

Напомним, США выcылают 60 российских дипломатов из-за дела Скрипаля.

В России пообещали отреагировать соответствующим образом.