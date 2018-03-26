В Сумах сегодня, 26 марта, горело 9-этажное общежитие Сумского государственного университета.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС области, сообщение о том, что на улице Замостянской возник пожар в общежитии университета, поступило в Службу спасения в 12:06.

На момент прибытия пожарных из окон 5-го этажа уже выходил густой дым.

Фото: dsns.gov.ua

Спасатели попали в задымленное помещение и установили, что в одной из комнат на 5-м этаже горит мебель.

Кроме того, существовала угроза распространения огня в коридор и другие комнаты.

Во время проведения разведки на 6, 7, 8 и 9-м этажах спасатели обнаружили 17 человек. "Люди находились в опасности, поскольку оказались в дымовой ловушке и не могли самостоятельно выйти на свежий воздух. Силами звена газодымозащитной службы их удалось вывести из опасной зоны на улицу", - говорится в сообщении.

В 12:31 пожар был локализован, а в 12:41 - ликвидирован. Всего к тушению привлекалось 20 человек личного состава и 5 единиц спецтехники. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в воскресенье, 25 марта в российском Кемерово произошла трагедия - при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человек, среди которых 8 детей.

В городе и области объявлен трехдневный траур.