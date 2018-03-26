В Киеве в связи с выполнением ремонтных работ во вторник, 27 марта, частично ограничат движение транспорта по Южному мосту и путепроводами у Северного (Московского) моста, сообщают в Киевской городской государственной администрации.

График ограничения движения:

С 10:00 до 14:00 путепроводом через ул. Героев Сталинграда возле Северного моста в направлении жилого массива Троещина.

С 14:00 до 19:00 путепроводом через ул. Героев Сталинграда возле Северного моста в направлении станции метро "Почайна" ("Петровка").

С 10:00 до 14:00 по Южному мосту в направлении жилого массива Позняки.

С 14:00 до 19:00 по Южному мосту в направлении центра города.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Как сообщала "Страна", в Киеве в субботу ограничат проезд сразу по трем мостам.

Мы писали, что в Киеве завтра начнут ремонт переименованного Московского моста.

Также стало известно, что на достройку Дарницкого моста в Киеве не хватило больше миллиарда гривен.