Мощный циклон Карола движется по юг-западным регионам Украины, постепенно вытесняя антициклон Йост, который принес в Украину долгожданную весну.

Влиянием этого циклона и будет обусловлено ухудшение погоды в Украине перед Вербным воскресеньем - в среду страну ждут похолодание и осадки, которые кое-где выпадут даже в виде мокрого снега.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Облака понемногу осаждают Украины. Хотя солнца еще много. С юга подошел циклон с фронтами, появились дожди. Завтра облаков станет больше, днем ​​основные дожди сместятся на восток, центральную часть. В целом будет сырая погода. Таяние продолжается. Похолодание в среду будет кратковременным, дальше все равно теплее и теплее. И плюс периодические осадки", пишет Диденко.

"Поэтому поезжайте в свои гаражи, дома, проверьте подвалы, погреба, уберет с низменных участков все, что может пострадать от подтопления или просто перенасыщение влагой. Снег и лед переходят из твердой фазы в фазу ручьевая-речную. Поэтому берегите ноги, обувь и недвижимость", предупреждает синоптик.

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик показала, какой будет погода в Украине перед Вербным воскресеньем и почему, а также опубликовала фото, как антициклон Йост вытесняет циклон Карола, чьи фронты несут в Украину дожди.