С 22 февраля на почти все контролирующие органы Украины в полном объеме или частично не распространяется мораторий на проверки украинского бизнеса, согласно соответствующему постановлению Кабинета министров Украины, передает "Интерфакс-Украина".

Так, 18 декабря 2017 года правительство своим постановлением утвердило список органов государственного надзора (контроля), на которые не распространяется действие закона Украины "О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности". Данный нормативный акт вступил в силу 22 февраля 2018 года и будет действовать до 31 декабря 2018 года.

В этом списке более 20 контролирующих органов. В частности, ГСЧС Украины может проверять учреждения для оздоровления и отдыха детей, интернаты, учреждения дошкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и специализированного образования.

Кроме того, ГСЧС может проверять субъекты хозяйствования только с высокой степенью риска, в том числе, объекты топливно-энергетического, военно-промышленного комплексов, объекты повышенной опасности, химически-опасные объекты и объекты высотного строительства. К таким объектам относятся также крупные торговые и торгово-развлекательные центры.

Согласно утвержденному ГСЧС годичному плану осуществления мероприятий государственного надзора на 2018 год, в текущем году будут проведены проверки на предмет соблюдения законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности на более 25 тыс. объектах повышенной опасности.

Например, в апреле 2018 года будет проверен торговый центр "Мандарин Плаза", в июне будут проверены гипермаркеты "Ашан" в различных регионах Украины, в октябре – киевский клуб "Стерео Плаза". Уже были проверены в феврале ТРЦ Ocean Plaza в Киеве и ТРЦ "Гранд Плаза" в Днепре.

В 2018 году ГСЧС проверит на соблюдение требований пожарной опасности жилой комплекс "Комфорт Таун", ряд гостиниц.

Согласно графику плановых проверок, в августе будут проверены также детские развлекательные центры "СкайПарк" в ТРЦ "Дрим Таун" и ТРЦ Sky Mall.

Напомним, в воскресенье, 25 марта, в российском городе Кемерово произошла страшная трагедия - в ТЦ "Зимняя вишня" во время пожара от угарного газа задохнулись 64 человека.