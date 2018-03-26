Министр иностранных дел Украины Павел Климкин откликнулся на инициативу, озвученную польским историком и журналистом Земовитом Щереком, и предлагает подискутировать на предмет возможного введения в Украине латиницы параллельно с кириллицей.

"Сегодня разговаривали вместе с представителями стран Центральной Европы о судьбе региона и роли Украины в центральноевропейском сообществе. Среди собеседников – журналисты, писатели, бывшие политики. Дискуссия была глубокой и нужной. (…) В дружеской беседе историк и журналист из Польши Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу", – написал глава МИД на странице в Facebook  в понедельник.

При этом Климкин отметил, что нужно работать на то, что "нас объединяет, а не разъединяет".

"С другой стороны, почему бы не подискутировать? Каково ваше мнение об этом? Жду интересные комментарии", – предложил министр.

Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua

Как сообщала "Страна", подписан указ о переводе Казахстана с кириллицы на латиницу.

Также крымскотатарский язык перевели на латиницу.

Ранее мы отвечали на вопрос, могут ли украинский язык перевести на латиницу?

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