Совладелец киевского "Дрим Тауна" после пожара в Кемерово заявил, что готов к любым проверкам
Совладелец ТРЦ "Дрим Таун" Гарик Корогодский, после ужасной трагедии в ТЦ Кемерово, где погибли 64 человека, заявил, что его киевский ТРЦ на Оболони оборудован новейшими системами безопасности и готов к любым проверкам. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"В связи с трагедией, случившейся в Кемерово, мы, собственники Дрим Тауна, заявляем:
- Весь ТРЦ оборудован современной спринклерной системой пожаротушения (как только появляется огонь, срабатывают датчики и его заливает водой);
– Весь ТРЦ оборудован противопожарными шторами и воротами, которые разделяют его на отсеки и локализуют возможный пожар;
– Работает современная система дымоудаления;
– Все металлоконструкции обработаны противопожарной краской согласно норм;
– Регулярно проводим проверки работы систем и замеры электроизоляции (одна из частых причин возгораний в мире)", - отметил он, добавив, что собственники осознают свою ответственность и готовы к любым проверкам.
Фото: facebook.com/garik.korogodskiy
Как сообщалось, что в воскресенье в ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово произошла трагедия - при пожаре погибли 64 человека.
В столице Украины скорбят о погибших, к посольству России в Киеве несут цветы и игрушки.