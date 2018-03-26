Совладелец ТРЦ "Дрим Таун" Гарик Корогодский, после ужасной трагедии в ТЦ Кемерово, где погибли 64 человека, заявил, что его киевский ТРЦ на Оболони оборудован новейшими системами безопасности и готов к любым проверкам. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В связи с трагедией, случившейся в Кемерово, мы, собственники Дрим Тауна, заявляем:

- Весь ТРЦ оборудован современной спринклерной системой пожаротушения (как только появляется огонь, срабатывают датчики и его заливает водой);

– Весь ТРЦ оборудован противопожарными шторами и воротами, которые разделяют его на отсеки и локализуют возможный пожар;

– Работает современная система дымоудаления;

– Все металлоконструкции обработаны противопожарной краской согласно норм;

– Регулярно проводим проверки работы систем и замеры электроизоляции (одна из частых причин возгораний в мире)", - отметил он, добавив, что собственники осознают свою ответственность и готовы к любым проверкам.

Фото: facebook.com/garik.korogodskiy

Как сообщалось, что в воскресенье в ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово произошла трагедия - при пожаре погибли 64 человека.

В столице Украины скорбят о погибших, к посольству России в Киеве несут цветы и игрушки.