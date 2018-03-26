В кемеровской гимназии №17 скорбят о педагоге Татьяне Дарсалия, которая погибла во время пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя Вишня".

По рассказам учеников, в воскресный день она отправилась с 14-летней дочерью Элей в ТЦ "Зимняя вишня" отдохнуть, передает МК.

Фото: vk.com

"Когда поднялась паника, Татьяна Викторовна вытолкнула свою дочь из здания. Когда услышала, что наверху в кинотеатре остались дети, преподаватель вернулась, чтобы помочь выбраться им с верхних этажей. Там и осталась, - говорит ученица Дарсалии Полина. - Эля была ее единственной дочерью".

Тело учительницы Татьяны Викторовны Дарсалия уже опознано. Прощание с преподавателем состоится 28 марта в 12.30 в Георгиевском зале Знаменского собора.

"Танечка, Царствие тебе Небесное". "Любим. Помним. Скорбим. Память о ней навечно останется в сердцах педагогов и гимназистов" - оставляют посетители записи на странице Татьяны Дарсалия в соцсети.

Как сообщала "Страна", по данным МИД, украинцев нет среди погибших в торговом центре Кемерово.

Стало известно, что владелец сгоревшего торгового центра в Кемерово говорит о поджоге в детской комнате.

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