В Киевской области количество госпитализированных военных с корью и ветрянкой увеличилось до 25 человек.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры центрального региона Украины.

По состоянию на 26 марта в Киевской области госпитализированы в общей сложности 12 военнослужащих с подозрением на корь.

Речь идет о городах Десна, Киев, Белая Церковь и Ольшаница.

Ранее сообщалось, что в Ирпенском регионе Киевской области зафиксировали вспышку кори и ветрянки. За медицинской помощью обратилось шесть военнослужащих с ветрянкой и еще пятеро с подозрением на корь.

В марте в МОЗ объявили, что эпидемия кори отступила. В феврале за три недели в Украине заболели корью 2084 человека, трое - погибли

Как сообщала "Страна", вспышка кори в Васильковском районе поразила судью, прокурора и двух полицейских.

Ранее мы писали, что в Киеве число больных корью перевалило за 150 и набирает обороты ветрянка.