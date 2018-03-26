Власти Норвегии и Венгрии выдворят по одному российскому дипломату в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МИД страны.

"Cегодня мы приняли решение и потребовали, чтобы один из дипломатов посольства России в Осло покинул страну", - говорится в заявлении МИД Норвегии.

Также страна выразила солидарность с Великобританией по делу об отравлении в Солсбери.

Норвегия стала 20-й страной, объявившей в понедельник о высылке российских дипломатов.

Венгрия - 21-я страна, также высылает одного российского дипломата:

"Основываясь на том, что обсуждалось на встрече Европейского совета, Венгрия высылает российского дипломата, который также занимался разведывательной деятельностью", - говорится в заявлении МИД Венгрии.

Напомним, в России пообещали отреагировать на высылку дипломатов странами Евросоюза и НАТО.

Еще мы писали, что глава МИД Британии прокомментировал массовую высылку российских дипломатов.