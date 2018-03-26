Депутаты Верховной Рады предлагают создать учреждение финансового омбудсмена, который должен стать эффективным альтернативным помощником внесудебного разрешения споров между потребителями и поставщиками финансовых услуг в Украине.

Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендует ВР принять за основу соответствующий законопроект № 8055 "Об учреждении финансового омбудсмена".

Предполагается, что новый механизм не будет ограничивать потребителя в праве обратиться в суд, но привлечение финансового омбудсмена будет иметь ряд преимуществ - независимость, быстрота, публичность и рассмотрение мелких споров (не превышающих размера 100 минимальных зарплат).

Проектом предлагается определить:

правовые основы создания и организации деятельности учреждения финансового омбудсмена;

принципы деятельности;

компетенцию;

полномочия и требования к финансовому омбудсмену и уполномоченным лицам;

порядок разрешения споров между потребителями и поставщиками финансовых услуг и выполнения решений по результатам рассмотрения;

порядок финансирования учреждения;

основные принципы сотрудничества с государственными органами и органами местного самоуправления.

Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать повышению доверия потребителей к финансовому рынку.

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