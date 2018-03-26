Международная федерация футбола объявила о получении второй заявки на проведение чемпионата мира 2026-го года, передает пресс-служба ФИФА.

Объединенную заявку подали США, Канада и Мексика. Ранее желание принять участие в выборах страны-хозяйки Мундиаля-2026 подавало Марокко.

Далее ФИФА начнет процесс оценки претендентов на проведение финальной части Кубка мира - специальная комиссия посетит соответствующие страны. Даты этих визитов будут обнародованы в установленном порядке. Затем будут подготовлены отчеты по оценке заявок, которые будут опубликованы на сайте ФИФА.

"Я занимаюсь оценкой заявок в разных сферах в течение 20 лет. Пусть кто-то попробует назвать организацию, которая проведет процесс выборов более справедливо, объективно и прозрачно, чем ФИФА проведет выборы страны-хозяйки ЧМ-2026. ФИФА подверглась серьезной критике за то, как организация в прошлом осуществляла выбор хозяев Мундиаля. Наш долг - учесть ошибки и не оставить места для субъективности и любых сомнений в справедливости принятого решения", - заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Решение в отношении страны проведения Мундиаля-2026 будет принято уже в этом году - 13 июня на 68-м Конгрессе ФИФА.

Примечательно, что Мексика имеет опыт принятия ЧМ в 1970 и 1986 годах, США - в 1994, но Канада ни разу не принимала футбольный турнир планетарного ранга.

Чемпионат мира-2026 станет первым, в котором примут участие 48 национальных сборных. По регламенту команды будут разделены на 16 групп.

Напомним, ФИФА утвердила видеоповторы и четвертую замену для ЧМ-2018 в России.

Также стал известен телеканал, который покажет в Украине матчи ЧМ 2018.