Погода на предпасхальной неделе в Украине будет весенней, но небо - совсем не безоблачным. Традиционно перед Вербным воскресеньем страну ждет небольшое похолодание и даже мокрый снег, а завершатся семь дней перед Светлой седмицей ветрами, но обойдется уже без холодов.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко у себя в Facebook.

"Неделя покатилась. И она - особенная, потому что заканчивается Вербным воскресеньем.

И в течение этой недели мы начинаем активно чистить наши дома, освобождая их от старого, пыльный и лишнего. Мы готовимся к Пасхе. Поэтому погода будет иметь особое значение", пишет Диденко.

"Окна предательски высвечивает уже настоящее весеннее солнце, еще мыть рановато. Потому настолько тепло еще не будет. А простудиться - кому оно надо? Хотя есть такие передовики", шутит Наталья.

"Завтра циклон и атмосферные фронты нагонят больше облаков и пройдут периодические дожди. Умеренные осадки ожидаются ночью на юге и в центральных областях, а днем ​​- на Востоке и в Центре. На Западе и Севере - или дождь, или просто влага облачность. Температура воздуха ночью - около нуля, где -3 +3, завтра днем ​​4 + 9 градусов, на юге + 7 + 14 градусов", предполагает Наталья.

"В Киеве завтра может увеличиться облачность и немного покапает. Ночью до -2 градусов, днем ​​до +5, +6 градусов. Внимательно. В среду ожидается кратковременное похолодание и мокрый снег. Но уже в дальнейшем - никаких минусов даже ночью", сообщает синоптик.



"В конце недели усилится ветер. Но, если честно, я не помнит "Помню, чтобы когда Вербное воскресенье была без порывистого колючей ветра. Так что идем согласно весеннему графику", резюмирует Диденко.

Ранее "Страна" опубликовала фото, как антициклон Йост вытесняет циклон Карола, чьи фронты несут в Украину дожди, а также опубликовала фото масштабного антициклона, который принес в Украину весну.