Шанхайская международная энергетическая биржа с 26 марта начала торги нефтяными фьючерсами в юанях, рассчитывая составить конкуренцию основным ориентирам нефтяного рынка - контрактам на нефть Brent и WTI, которые, как известно, котируются в долларах.

Об этом сообщает "Синьхуа".

Шанхайская международная энергетическая биржа (Shanghai International Energy Exchange Co. или INE) является подразделением Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE).

Напомним, в 2017 году Китай обогнал США и стал крупнейшим импортером нефти в мире - объем закупок составлял около 8,43 млн баррелей в сутки на фоне высокого спроса и продолжающегося формирования стратегического резерва.

"Китай является крупнейшим импортером сырой нефти, и запуск торговли нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях, является переломным моментом для китайского фьючерсного рынка", - считает глава Департамента международного клиринга J. P. Morgan в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дэвид Мартин.

Wood Mackenzie ожидает роста китайского импорта нефти в среднем на 2,1 млн баррелей в сутки с 2017 года до конца 2023 года. При текущем масштабе закупок за рубежом объемы торговли сортами, соответствующими спецификации контракта, могут составить порядка 200 млрд юаней (почти $32 млрд), что будет способствовать интернационализации юаня, заявил директор по исследованиям WoodMac Сушант Гупта.

Переход к "нефтеюаням" может стать одним из важнейших событий на нефтяном и валютном рынках в мире. Если иностранные инвесторы примут новые фьючерсы и включат их в число основных ориентиров мирового рынка нефти в дополнение к Brent и WTI, то Китай может рассчитывать на существенное возрастание роли юаня в мировой торговле и экономике.

Наиболее оптимистичные эксперты утверждают, что со временем китайская нацвалюта сможет потеснить доллар благодаря таким контрактам и общей мощи экономики КНР.

Если все больше контрактов будет заключаться в юанях, а в не в долларах, то спрос на последний будет падать, а значит США будет все труднее обслуживать свой огромный внешний долг.

Скептики возражают, что этого точно не произойдет, пока правительство Китая контролирует курс юаня. Так что даже если международные трейдеры согласятся на проведение торгов и расчеты в юанях, считать мировую цену на нефть они продолжат в долларах.

Ранее "Страна" сообщала, что нефть с начала марта растет в цене, несмотря на слухи о возобновлении добычи в Ливии.

Также мы рассказывали, что cтоимость нефти Brent подорожала до 70 долларов за баррель.