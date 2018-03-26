Лицам, которые имеют льготы по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских и пригородных маршрутах, установлена социальная норма в минимальном количестве 30 поездок в месяц.

Государственные социальные нормативы в сфере транспортного обслуживания установлены постановлением Кабмина от 14 марта 2018 года № 196.

С учетом этой нормы льготы будут предоставляться в наличной форме в случае принятия такого решения органами местного самоуправления.

Органы местного самоуправления имеют право принимать решение об увеличении количества поездок для отдельных категорий лиц, имеющих право на льготы.

Порядком предоставление льгот установлено, что в случае непринятия органом местного самоуправления решения о предоставлении льгот в наличной форме льготы продолжают предоставляться в безналичной форме.

Размер ежемесячной наличной выплаты определяется путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте в области (г. Киеве) на 30 поездок.

Для лиц, которые имеют право на льготы по оплате проезда транспортом общего пользования на междугородных маршрутах, размер ежемесячной наличной выплаты увеличивается на 20 %.

Ежемесячная наличная выплата лицам с инвалидностью I группы или детям с инвалидностью (кроме детей до шести лет) осуществляется в двойном размере.

Для лиц с инвалидностью I, II группы и детей с инвалидностью (кроме детей до 6 лет), обучающихся в учреждениях общего среднего, профессионального и высшего образования или которые проходят реабилитацию, размер ежемесячной наличной выплаты дополнительно увеличивается вдвое.

Как сообщала "Страна", ранее Кабмин ввел монетизацию льгот на проезд всеми видами транспорта.

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