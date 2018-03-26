Высылаемые из Украины 13 российских дипломатов являются сотрудниками спецслужб и занимаются деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом.

Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, пишет "Интерфакс-Украина".

"Это те, которые, как мы и компетентные органы считаем, исполняют внедипломатические функции, а также проводят деятельность несовместимую с консульским или дипломатическим статусом. Они будут оглашены персонами нон-грата и в ближайшее время покинут территорию Украины", - сказала Беца.

По ее словам, Украина вручит ноту об объявлении персонами нон-грата 13 российских дипломатов до конца текущего дня, после чего они будут обязаны покинуть страну.

"Сегодня будет вручена нота российской стороне, временному поверенному (временный поверенный в делах РФ в Украине Алексей Лукашик - Прим. Ред.), об объявлении 13 указанных лиц персонами нон-грата", - сказала спикер украинского внешнеполитического ведомства.

Беца добавила, что с территории Украины будут выдворены не все российские дипломаты: "Будут выдворены не все, только 13 из тех немногих российских дипломатов, которые остались".

"Мы получили все доказательства, что они являются сотрудниками спецслужб. В ближайшее время произойдет их выдворение с территории Украины. Сегодня, буквально сейчас произойдет вручение соответствующей ноты временному поверенному Российской Федерации в Украине о выдворении этих дипломатов и оглашении их персонами нон-грата", - сказала спикер МИД.

По ее словам, такое решение было принято заблаговременно и "в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими партнерами, европейскими союзниками".

"Наша позиция была скоординированной и взвешенной. Мы действительно готовились к этому шагу в связи с химической атакой в Солсбери", - рассказала Беца.

Ранее "Страна" сообщала, что в МИД РФ прокомментировали высылку российских дипломатов из Европы и США.

Также весь список стран, которые заявили о высылке российских дипломатов.