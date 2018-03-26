Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с принятым решением ряда стран выслать российских дипломатов в ответ на отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании и заявило, что этот шаг не останется без реакции.

Об этом говорится в комментарии МИД России.

"Выражаем решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов", - говорится в сообщении.

МИД РФ заявило, что рассматривает такой шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в отравлении Скрипаля.

Речь идет о покушении на жизни российских граждан на территории Великобритании. У российской стороны, несмотря на наши неоднократные обращения к Лондону, нет никакой информации на данный счет. Нет объективных и исчерпывающих данных и у союзников Великобритании, которые слепо следуют принципу евроатлантического единства в ущерб здравому смыслу, нормам цивилизованного межгосударственного диалога и принципам международного права. Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем", - говорится в заявлении российского ведомства.

Напомним, Швеция и Албания присоединились к массовой высылке российских дипломатов.

Позже в СМИ появилась информация, что Испания поддерживает Европу и также высылает двух дипломатов РФ.