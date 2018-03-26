По официальным данным, украинцев нет среди погибших или пострадавших в результате пожара в торговом центре в российском Кемерово, несмотря на то, что в социальных сетях пишут о жертвах из Украины.

Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, ссылаясь на предварительные данные, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Консул в Новосибирске проверяет, могли бы быть среди погибших или пострадавших в результате пожара в Кемерово граждане Украины. По последним данным представителя управления МЧС в Кемеровской области, украинцев нет среди погибших или пострадавших", - сказал Кирилич.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово (РФ) вспыхнул в минувшее воскресенье. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения. По состоянию на понедельник число погибших при пожаре выросло до 56 человек. В больницах Кемерово остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.

Ранее "Страна" сообщала о том, как как начинался и бушевал пожар в Кемерово. Главные видео.

Также "дочка постоянно звонила и звонила мне". Отец трех погибших в Кемерово девочек рассказал, как пытался их спасти.