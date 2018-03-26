Совладелец торгового центра в Кемерово, где произошел пожар, унесший жизни десятков людей, рассказал, что одной из причин трагедии мог быть поджог поролона.

Об этом пишут "Ведомости".

Денис Штенгелов - бенефициар части этого торгового центра и он повторил предварительную версию следователей, которые считают, что причина пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" - поджог в детской комнате.

"Девять-десять лет назад я являлся основным инвестором торгового комплекса. Впоследствии часть площадей была распродана, однако чуть меньше половины по-прежнему принадлежат мне через компанию "Кондитерус ком", владельца Кемеровского кондитерского комбината, на которого и записаны эти площади", - рассказал он.

"У меня есть данные от сотрудников ТРЦ, они склоняются к версии поджога в детской комнате: кто-то поджег поролон. Это единственная версия, которую я от них слышал. Спасательные работы до сих пор продолжаются, надо больше времени, чтобы разобраться", - рассказал он.

Он отметил, что ранее торговый центр проверяла пожарная инспекция и, как ему рассказывали, все было исправно.

В любом случае, по его словам, независимо от результатов расследования, компания "Кондитерус ком" выплатит семьям 3 млн руб. компенсации за каждого погибшего. "Также готовы помогать в физической и психологической реабилитации. Кроме того, завтра с утра сообщим номер расчетного счета, куда смогут направлять деньги все желающие", - добавил он.

Напомним, после ужасной трагедии в Кемерово украинцы несут цветы и игрушки к посольству России в Киеве.