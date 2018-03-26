Уровень занятости населения в Украине в четвертом квартале 2017 года составил 55,4%, что на 0,3 процентных пункта меньше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

"Уровень занятости населения составлял 55,4%, что на 0,3 п.п. меньше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. Уровень безработицы среди экономически активного населения в IV квартале 2017 году составил 9,9% ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам выборочного обследования населения (домохозяйств) по вопросам экономической активности количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в IV квартале 2017 года составило 16 млн человек, а количество безработных соответствующего возраста -1,8 млн человек.

Ранее "Страна" сообщала, что каждый третий украинец работает нелегально - Госслужба.

Также парадокс безвиза. Почему работники уезжают, а зарплаты в Украине растут лишь по чуть-чуть