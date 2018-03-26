Народные депутаты предлагают ужесточить уголовную ответственность за незаконное завладение транспортными средствами.

Законопроектом №8184 предложены изменения в УК, в частности, установление такого квалифицирующего признака как совершение краж, грабежей, разбоев и угонов автомобилей с применением электронного устройства для скрытого вмешательства в работу технических систем охраны (блокировки) стационарных или подвижных объектов, с целью получения несанкционированного (неконтролируемого) доступа к ним.

За незаконное завладение транспортным средством, рыночная цена которого на момент совершения преступления представляет значительный размер, или с применением такого электронного устройства (скримера) предложено наказывать лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без такового.

Если же рыночная цена транспортного средства составляет большой размер, то срок лишения свободы уже может составить от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без такового.

Согласно проекту, под значительным размером следует понимать стоимость транспортного средства от 100 до 250 НМДГ (необлагаемый минимум доходов граждан) (от 81 тыс. 100 грн до 220 тыс. 250 грн), а большим - более 250 НМДГ (более 220 тыс. 250 грн).

Напомним, если нормы других законов содержат ссылку на необлагаемый минимум доходов граждан, то для целей их применения используется сумма в размере 17 гривень, кроме норм административного и уголовного законодательства в части квалификации административных или уголовных правонарушений, для которых сумма необлагаемого минимума устанавливается на уровне налоговой социальной льготы, определенной подпунктом 169.1.1 пункта 169.1 статьи 169 раздела IV НК для соответствующего года.

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