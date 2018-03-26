В понедельник, 26 марта межбанковская торговля завершилась ростом курса доллара всего на 1 копейку, и фиксацией к вечеру в рамках 26,28-26,30 грн/$. Новую курсовую раскачку финансисты прогнозируют в начале сезона репатриации дивидендов.

Об этом сообщает UBR.ua.

Рынок продолжил переваривать пятничную новость о выплате Госказначейством возмещения НДС на 2,7 млрд. грн. Пока ее обсуждали утром, котировки достигали 26,33-26,34 грн/$, но как только все поняли, что скупать доллар никто не ринется, котировки пошли откатываться.

Люди перестали брать доллар и рынок сдулся: что будет с курсом на следующей неделе

"Гривны на рынке не хватает, скупать валюту просто не за что. Еще не все получили выплаты по НДС", - рассказал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной уточнил, что остатки средств банков на корсчетах в НБУ увеличились на 2,15 млрд. грн (до 52,5 млрд. грн.), но объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, в это же время вырос на 3,5 млрд. грн. (до 50,1 млрд. грн.). Банкиры достаточно быстро разобрались с расстановкой сил на торгах, и откатили валютные котировки.

"Спрос и предложение сбалансировались, что позволило Национальному банку не принимать участия в торгах", - заверил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

По итогам дня общий объем безналичных валютных торгов сократился с пятничных $320,02 млн. до $253,92 млн. Из числа валютных продавцов выделяли Приватбанк, УкрСиббанк, ING Bank и ПУМБ, а их покупателей - Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль и ProCredit Bank.

Кассиры сегодня оказались в необычной ситуации - ставили в отделениях курсы ниже безналичных.

"Наличный рынок после выходных дней открылся заниженными в сравнении с межбанком котировками 25,18-26,25 грн/$. К середине дня они выросли до 26,22-26,26 грн/$, но безналичный рынок так и не догнали", - отметил Олег Куринной.

Выплаты по НДС продолжат давить на межбанк и завтра. Со дня на день возмещение должен получить и агросектор - по разным оценкам, около 2 млрд. грн. Это может простимулировать рост спроса на доллар.

"Еще на валютном рынке скажется период активных расчетов субъектов хозяйствования в связи с окончанием месяца и квартала, а также завтрашний очередной аукцион Минфина по размещению ОВГЗ и спокойные настроения наличного рынка", - сказал Куринной. Он рассчитывает завтра на торговлю в рамках 26,20-26,30 грн/$.

"Скорее всего, завтра межбанк будет открываться в рамках 26,25-26,32 грн/$, и большого эффекта от выплат по НДС не жду. Не думаю, что курс доллара сильно вырастет. Если говорить о неделе в целом, то мы скорее всего уложимся в рамки 26,20-26,40 грн/$. С новой недели включится новый фактор - пойдут валютные покупки под репатриацию дивидендов, и, скорее всего, в больших объемах (из-за поднятых Нацбанком лимитов)", - рассказал Юрий Гриненко.

В тоже время есть и те, кто верит хотя бы во временный курсовой откат перед дивидендами.

"На выплате НДС курсу доллара не удалось развить выраженную восходящую динамику. Похоже, неспособность расти опять сместит риски в сторону снижения сначала к 26,20 грн/$, а затем ниже", - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Ранее "Страна" сообщала о курсах валют на 27 марта. НБУ понизил гривну до 26,3 за доллар.

Также в пятницу доллар чуть подорожал. Что будет с курсом на следующей неделе?