Испания вышлет двух российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля", сообщает испанское агентство Europa Press cо ссылкой на свои источники.

Между тем официальным подтверждением этой информации от МИД Испании или посольства РФ в Мадриде пока нет.

Ранее премьер Испании Мариано Рахой заявил, что меры Испании в отношении России в связи с отравлением в Солсбери будут зависеть от общей позиции всех стран Евросоюза. "Мы выслушаем всех и примем все аналогичные решения. К этому мы стремимся. Это мне кажется наиболее рациональным. Должны быть аналогичные решения среди всех членов ЕС", - заявил Рахой на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу.

Он также выразил "полную поддержку и солидарность" Великобритании в связи с этим делом.

Напомним, в понедельник ряд стран Евросоюза, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

В частности, власти США объявили, что закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в связи с "делом Скрипаля".