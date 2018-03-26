Полсотни неизвестных молодых людей сорвали плакаты выставки о людях с инвалидностью, ромах, трансгендерах и людях с ВИЧ во время Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA.

Об этом "УП.Жизнь" сообщила Екатерина Луцкая, пиарщица правозащитной программы международного фестиваля Docudays.

По ее словам, в IZONE зашла группа молодых людей, около 50 человек, без шевронов. В основном это были подростки. Группу возглавлял взрослый мужчина.

Они почти сразу устремились к плакатам с выставки "Уважать многообразие" и разорвали 4 плаката.

На них были изображены люди с инвалидностью, ВИЧ, представитель ромов и трансгендерная девушка.

Один из парней прошелся ногами по плакату с людьми с инвалидностью. Люди остались в помещении, сказали, что "хотят участвовать в дискуссии".

Речь шла о дискуссии "Права человека: проблема распространения ультраправых движений".

Организаторы вызвали полицию, пришел полисмен и группу молодых людей вывели за пределы IZONE. Но мужчины оставались перед входом и не пропускали на дискуссию ни ее участников, ни слушателей.

Потом пришел начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля и разблокировал вход.

Фото: life.pravda.com.ua

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