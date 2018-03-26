Швеция и Албания присоединились к массовой высылке российских дипломатов
Правительства Швеции и Албании заявили о высылке российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, передает Reuters.
Так, Швеция высылает из страны одного представителя России, Албания двоих – военного атташе Владислава Филиппова и первого секретаря Алексея Балашова.
Ранее США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах.
К ряду стран присоединилась Канада.
Отметим, что и Украина высылает 13 российских дипломатов.
Об этом заявил президент страны Петр Порошенко.
"В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, приняла решение о выдворении 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся. А как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", – написал президент в соцсети.