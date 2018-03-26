5 180 убийств было совершено в Украине в 2017 году, что почти на 900 человек меньше, чем в 2016. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос "Украинских Новостей".

В категорию убийства вошли разные типы преступлений, которые квалифицируются по статьям 115-118 Уголовного кодекса, то есть: умышленные убийства, убийства в состоянии сильного душевного волнения, умышленные убийства матерью новорожденного, убийства при превышении пределов необходимой обороны или превышении мер, необходимых для задержания преступника.

Из них очевидных умышленных убийств (покушений) в прошлом году было совершено 1 633.

В то же время в 2016 году в Украине было совершено 6 051 убийство.

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