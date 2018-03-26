Масштабная высылка российских дипломатов из стран Евросоюза, Канады и США из-за дела об отравлении экс-ГРУшника Сергея Скрипаля, является "крупнейшей коллективной высылкой российских шпионов в истории".

Об этом министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон написал в своем Twitter.

"Сегодняшняя экстраординарная международная реакция наших союзников останется в истории как величайшее коллективное выдворение российских работников разведки, которая когда-либо имела место, и поможет защитить нашу общую безопасность. Россия не может нарушать международные правила безнаказанно", - подчеркнул британский министр.

Фото: twitter.com/BorisJohnson

Ранее "Страна" сообщала о списке стран, которые заявили о высылке российских дипломатов.

Также половина стран Евросоюза высылает российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Сегодня президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что 14 стран-членов Евросоюза решили выслать ряд российских дипломатов в ответ на отравление бывшего экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Кроме того, администрация США высылает 48 работников российского посольства в Вашингтоне, а также 12 россиян, работавших в Миссии РФ при ООН в Нью-Йорке. Будет закрыто и консульство РФ в Сиэтле. Канада решила выслать четверых дипломатов РФ.