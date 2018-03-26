Национальный банк Украины на 27 марта по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,30 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2630,4390 гривны за 100 долларов (+3,8912); 3264,6378 гривны за 100 евро (+21,9019); 4,6145 гривны за 10 рублей (+0,0152).

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 марта 2018 года, утром курс доллара в продаже повысился до 26,38 гривны/доллар, в покупке курс понизился до 26,11 гривны/доллар.

Курс евро в продаже по сравнению с данными 23 марта, увеличился на 10 копеек - до 32,72 гривны/евро.

Курс доллара на межбанке в продаже 26 марта 2018 года повысился на 4 копейки до 26,32 грн/долл, курс в покупке повысился на 3,5 копейки до 26,32 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 32 копейки - до 32,74 грн/евро.

Напомним, сегодня биткоин немного подешевел.