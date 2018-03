Адвокаты бывшего Президента Украины Виктора Януковича и бывших сотрудников подразделения милиции специального назначения Министерства внутренних дел Украины "Беркут" пожаловались в Европейский парламент оказание противодействия со стороны украинских властей в расследовании дел по Евромайдану.

Об этом 25 марта сообщило бельгийское интернет-издание EU Reporter.

Выступление нескольких украинских адвокатов на тему расследований расстрелов на Евромайдане состоялись на круглом столе в Европарламенте 22 марта.

Как сообщает EU Reporter, на мероприятии были продемонстрированы 2 документальных фильма – от израильской журналистки Анны Стефан и итальянского репортера Джиана Микалессина, которые представляют альтернативную версию касательно снайперов и расстрелов на Майдане.

Журналистка Анна Стефан, как сообщается, лично присутствовала на слушаниях. Помимо евродепутатов на мероприятии были также несколько представителей неправительственных организаций из Бельгии и Польши.

От Украины в слушаниях участвовали, в частности, адвокаты Виктора Януковича Ольга Просанюк и Александр Горошинский, который также представляет интересы арестованных бывших беркутовцев в Святошинском районном суде Киева.

На своих страницах в Facebook Ольга Просянюк и Александр Горошинский опубликовали фотографии и свои комментарии о прошедшем мероприятии.

"Депутаты, международные эксперты и правозащитники рассматривали вопрос о верховенстве права и недопустимости нарушения прав человека. Отдельно довольно активно и оживленно обсуждался вопрос о давлении в Украине на суд и адвокатов, особенно в резонансных делах. В своей презентации я говорила не только о давлении на адвокатов в политических делах (видео с силовым выдворением Александра Горошинского из зала суда произвело ошеломляющее впечатление), а и об общих тенденциях и нарушениях прав адвокатов. В этом мне сильно помогли отчеты International Society for Human Rights и Support to justice sector reforms in Ukraine", отмечает Просянюк.

По словам Просянюк, ожидается, что вскоре в Европарламенте появится резолюция c требованием о мониторинге расследований убийств на Евромайдане.

В свою очередь, как сообщил адвокат Горошинский, "депутаты и правозащитные организации пришли к единому мнению, что дело Майдана расследуется необъективно и односторонне с нарушением норм Конвенции по правам человека".

"У европейцев вызывает шок бездействие следственных органов при наличии доказательств применения оружия по активистам и силовикам с гостиницы Украина, консерватории и других секторов, которые находились под контролем активистов", - отметил Горошинский.

Напомним, в конце февраля в эфире израильского телеканала ILand был показан документальный фильм-расследование под названием "Площадь разбитых надежд", герои которого утверждают, что были причастны к расстрелам на Евромайдане, а среди координаторов этой провокации могли быть некоторые тогдашние лидеры оппозции.

В ноябре 2017 года итальянский телевизионный канал Canale 5, входящий в медиахолдинг Mediaset S. p.A. бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, показал фильм итальянского военного корреспондента Джиана Микалессина "Украина: скрытые истины". Он встретился с 3 гражданами Грузии К. Нергадзе, А. Ревазишвили и Залоги Кваратескелия, утверждающими, что якобы именно они являются исполнителями приказов о расстрелах и участников Евромайдана, и сотрудников "Беркута".