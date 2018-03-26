Вице-премьер-министр Владимир Кистион задекларировал 526 759 гривен доходов за 2017 год. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Весь доход Кистиона составила заработная плата, а его жена за прошлый год задекларировала 105 189 гривен доходов. Также на счетах в Приватбанке у него размещено 354 гривны и 44 470 гривен в Ощадбанке. Кроме того, он задекларировал 802 тыс. гривен наличных средств.

В остальном данные декларации не отличаются от поданных за 2016 год.

В частности, Кистион владеет земельным участком в Агрономическом Винницкой области (900 кв. м) и арендует квартиру в Киеве у Петра Сиренко (54,8 кв. м), а также владеет автомобилем ЕрАЗ-762 1986 года выпуска.

Его жена владеет 3 земельными участками в Должке Ямпольского района Винницкой области (17 631, 17 777 и 17 780 кв. м), 0,4% спального корпуса в Хмельнике Винницкой области (34,5 кв. м), а также автомобилями ЛуАЗ-969М (1988 год выпуска), Toyota Highlander (2010 год выпуска) и прицепом Сантей.

Кистион задекларировал 178 тыс. гривен доходов за 2015 год и 385 тыс. гривен доходов за 2016 год.

Как сообщала "Страна", вице-премьер Кистион в декабре заработал на 8 тысяч больше Гройсмана.

Мы писали, что в 2016 году Кистион указал в Е-декларации участок земли и 820 000 налички.