Силовики прикрыли схему ввоза в Украину элитных авто с иностранной регистрацией для незаконной реализации, в том числе жителям Крыма.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

В сообщении сказано, что гражданин Украины покупал в Объединенных Арабских Эмиратах автомобили, преимущественно марки Porsche Cayenne и отправлял в Украину.

"После прибытия данных автомобилей в Одесской таможне, получатель груза (брокерская компания) отказывался от их получения в пользу вышеуказанного гражданина Украины, однако в документах отмечал его уже жителем Приднестровья", - отметила она.

Фото: https://www.facebook.com/LarysaSargan

После этого через одного из частных нотариусов Киева указанный житель Приднестровья оформлял доверенности на ряд лиц, которых уполномочивал перевезти вышеуказанные автомобили на территорию Приднестровья.

В дальнейшем, при содействии сотрудников Одесской таможни ГФС, автомобили беспрепятственно выезжали из Украины в Приднестровье и через короткое время снова въезжали в Украину, однако уже в таможенном режиме временного ввоза нерезидентом, что давало возможность легально находиться автомобилям на территории Украины до 1 года.

Далее автомобили перевозили в специально обустроенное помещение в г. Киеве для их дальнейшей разборки на запчасти, после чего незаконно реализовывали.

Фото: https://www.facebook.com/LarysaSargan

Такой механизм позволял организаторам схемы ввозить автомобили в Украину, используя "прикрытие" их действий работниками таможни, не платить обязательные таможенные платежи, налоги и сборы, отметила Сарган.

Прокуроры и оперативники провели 11 обысков, по результатам которых изъяли три автомобиля Porsche Cayenne, 14 двигателей и большое количество запчастей к автомобилям данной марки, а также документы, которые подтверждают вышеуказанные обстоятельства.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Фото: https://www.facebook.com/LarysaSargan

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