Пока на Западе критикуют Facebook за утечку персональных данных, в Украине возник свой локальный скандал на эту тему. Компанию "Цитрус" обвинили в продаже информации о клиентах в руки вымогателей.

И, хотя продавцу гаджетов удалось частично замять дело, корень проблемы остается - в Украине идет почти открытая торговля частной информацией. И страдать от нее начали в первую очередь обыватели, а не бизнесмены и политики.

А судя по другим историям, которые рассказывают украинцы, персональные данные "сливают" даже в полиции. Причем уходят они в руки уголовников, которые безнаказанно "кошмарят" своих жертв иногда прямо из тюрьмы.

"Страна" провела реконструкцию последних скандалов и узнала, как именно наша личная информация уходит "налево".

В чем обвиняли "Цитрус"

Поводом для скандала стал пост киевлянина Станислава Графского, который рассказал историю своей сестры.

У девушки сломался ее iPhone 6S, и она сдала его назад в магазин, где покупала - "Цитрус" - по программе "Абсолютная защита". Там смартфон признали не подлежащим восстановлению и заявили, что отправят его на утилизацию в Китай.

На просьбу удалить из телефона личную информацию ответили отказом: мобильник не функционирует. А через полтора месяца девушка начала получать сообщения с угрозами. Шантажисты зачем-то требовали открыть им доступ к iCloud - в противном случае неизвестные угрожали опубликовать личные фото девушки, воспользоваться ее паспортными данными и даже приехать к ней лично.

"Я вышел на связь с шантажистами от имени сестры, и один из них проболтался, что давно работает с телефонами от "Цитруса" и от их партнера. Судя по его уверенной манере вести разговор, он шантажирует владельцев телефонов не впервые. И канал перепродажи телефонов, которые якобы уходят на утиль, в "Цитрусе" налажен очень хорошо", – рассказал Графский.

По его словам, при обращении к руководству магазина, директор Виктор Чебернин "вел себя вызывающе и не показывал стремления содействовать в максимальном решении этой проблемы".

"Более того, данная ситуация не вызвала с его стороны никаких вопросов или хотя бы удивления. На следующий день Виктор Чебернин уже лично мне сообщил, что он связался со злоумышленниками (интересно, где он взял их контакты, если у сестры он их не спрашивал?), и вопрос решен. И в это же время неизвестные лица начали рассылку ее фотографий по ее контактам. Кроме того, начались звонки от шантажистов на мой номер телефона", – говорит Графский.

"Поведение и реакция руководства компании дают основание думать, что такие случаи происходят на регулярной основе. Более того, сотрудники компании сами ее и организовывают. Другого объяснения их действиям, вернее бездействию у меня нет. Мы уже подали заявление в полицию", – отметил Стас Графский.

Интересно, что владелец "Цитруса" Виталий Кузнецов, прочитав личное сообщение от Графского, не отвечая, заблокировал его. Об этом сначала заявил сам Стас, а позже признала PR-менеджер компании Юлия Дробышева.

Ответ "Цитруса"

Через четыре дня после жалобы и поднявшегося ажиотажа в СМИ на претензию ответил владелец "Цитруса" Виталий Кузнецов. Он частично признал вину своей компании и извинился перед Графским и его сестрой. А также пообещал содействовать расследованию полиции, если она его начнет.

Интересно прозвучали слова Кузнецова о том, что служба безопасности "Цитруса" уже вернула "утилизированный" телефон. То есть, еще до действий полиции смогла найти злоумышленников в частном порядке и каким-то образом изъять у них гаджет.

"Цитрус по-прежнему готов исчерпать этот инцидент, и передать "утопленный" телефон, который наша служба безопасности в рамах служебного расследования вернула, а также передать всю имеющуюся у нас информацию в правоохранительные органы (надеемся на их всеобъемлющую помощь) и оказать юридическую поддержку", - написал он в Facebook.

На следующий день владелец магазина отрапортовал, что шантажисты пойманы.

"Только что правоохранительные органы подтвердили, что предполагаемые злоумышленники задержаны на период следствия", - рассказал Кузнецов.

Он извинился перед Графским, но не удержался от шпильки. "Спасибо всем друзьям Цитруса, кто поддерживал нас в тяжелые минуты информационного прессинга", - написал Кузнецов.

Извинялись, но грозили судом

Графский отреагировал на слова владельца "Цитруса" скептически.

"У меня нет оснований верить заявлению Виталия Кузнецова:



1) Следователь по делу подтвердил, что никакой информации от Цитрус, а тем более совместного расследования не было.



2) Вчера СЕО в телефонном разговоре дал нам знать, что на меня сейчас заводится уголовное дело от пойманных ими мошенниками.



3) Никаких подтверждений по этим двум вопросам нам не предоставили".

Кроме того, киевлянин сообщил, что его первоначальное сообщение, с которого все началось, было удалено Facebook - вместе с тремя тысячами репостов, которые больно били по репутации компании.

Графский предположил, что это произошло вследствие работы юристов "Цитруса", которые могли написать претензию в администрацию социальной сети.

Похожая претензия пришла и в адрес самого Графского. ООО "Гаджет Трейдинг" (владелец торговой марки "Цитрус") вменило киевлянину клевету в адрес компании и пригрозило судом.

Фотокопии документов Графский опубликовал в Facebook 25 марта.

Получается, что пока владелец компании извинялся перед обиженным клиентом в соцсетях, его юристы грозили ему иском и пытались "подчистить" социальные сети на предмет компромата?

Впрочем, это не все вопросы, которые остались к данной ситуации.

"Цитрус" настаивает, что имел место частный случай - нерадивый работник продал смартфон шантажистам, оформив его сначала как непригодный. Правда, пока нет никакой информации о возбуждении уголовного дела против этого работника - как возможного соучастника схемы вымогательства. Ведь он мог успеть провернуть множество таких дел.

Знало ли о них руководство "нерадивого работника" и принимало ли в них прямое участие - тоже вопросы к следствию.

Очная ставка

В "Цитрусе" же в понедельник, 26 марта, пошли на беспрецедентный шаг - провели открытую встречу руководства сети с журналистами и обиженным клиентом. Видео события уже опубликовано.

На этой пресс-конференции прозвучало много новых деталей инцидента. Так, выяснилось, что работник сервисного центра сам выкупил телефон, предназначенный к утилизации, за 500 гривен.

"Он просто положил деньги в кассу и взял телефон", - рассказал Кузнецов, заверив, что такая практика в "Цитрусе" уже пресечена.

Как проводилась по бухгалтерии такая финансовая операция, владелец не стал рассказывать - "следствие идет". Но, судя по словам Кузнецова, такая возможность - приобретать за небольшие деньги "утилизированные" телефоны клиентов с личной информацией - у работников сети была.

Позже, по данным владельца, проштрафившийся работник сервис-центра вернул смартфон - после скандала, который разгорелся. Ранее заявлялось, что телефон возвратила служба безопасности. Впрочем, одно не исключает другого.

"Информацию сливают менты"

Не успел прогреметь скандал с "Цитрусом", как в Сети опубликовали похожую историю - уже с вероятным участием представителей Нацполиции.

Пользователь из Киева Konsta Ku рассказал, как у него ограбили автомобиль. Он вызвал полицию, где оставил свой номер телефона. Через некоторое время ему начали звонить неизвестные и предлагать выкупить за деньги документы, которые якобы находились в этой машине.

"В воскресенье утром мне звонит незнакомый номер. Голос в трубке называет меня по ФИО, и предлагает за деньги вернуть мне украденные из машины документы. На вопрос откуда у него мой номер телефона, голос нахально отвечает “откуда надо”. А на вопрос какие именно документы у него находятся, звучит совсем уж раздраженное "так тебе надо или нет?".

Я повторял один и тот же вопрос – “Какие именно документы находятся у вас?”. Голос возбуждался все сильнее, переходил на матерную лексику, но не признавался что за документы у него находятся.

Тогда я поставил вопрос иначе – я сказал, что готов забрать документы, но пусть он назовет хотя бы один из тех, которые у него на руках. Голос наугад сказал "водительское и техпаспорт". На этом моменте я рассмеялся и повесил трубку".

Как оказалось, документов у киевлянина не пропадало. "Пропали какие-то документы" – так я отмазался от назойливого оперативника, чтобы он отстал с вопросами для своего протокола. А водительское и техпаспорт я ношу с собой в кошельке, из документов в машине были только старые чеки из стоматологии".

"Через несколько часов звонящий сделал еще одну попытку, на этот раз уже более настойчиво требующий от меня выкупить у него "похищенное". На мой прямой вопрос "вы работаете в полиции?" голос раздраженно ответил "та какая тебе разница", после чего полностью перешел на нецензурную брань.

Я повесил трубку, и и через минуту получил сообщение, которое вы видите на скриншоте".

В комментариях к этому посту многие вспомнили аналогичные истории, происходившие с ними после обращения в полицию.

Андрей Маршал: "У меня умер отец, я позвонил утром только в полицию на 102 чтоб прислали группу (факт смерти все же т д), так через 5 мин мне начали обрывать мобильный номер звонящие с услугами порешать с похоронами, моргом и всем остальным... никто ещё из родственников даже не знал, кроме дежурного 102, принявшего вызов".



Ольга Лисовская: "Та же ситуация была с угоном машины нашей год назад. Это зэки звонят, узнавали через своих криминальных знакомых".

Кирилл Антонов: "Из практики: Информацию сливают менты. Звонок скорее всего с зоны (из зоновской больнички, например, как было у моего знакомого), или из ОРДЛО. Тупой развод. Вариант - обращение в управление собственной безопасности или же СБУ".

Олег Литвин: "По такой же схеме "после воровства в моем авто" и меня пытались развести зеки на выкуп моих же вещей. Авто обокрали в Киеве. С помощью друзей выяснил, что звонок териториально идет с колонии в Запорожской области".