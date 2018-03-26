В Хмельницком рыбак провалился под лед ставка, благодаря усилиям спасателей он остался жив.

Об этом пишет пресс-служба ГосЧС региона.

На месте происшествия спасатели установили, что мужчина находился в 30 метрах от берега. С помощью лодки в спасательных жилетах бойцам удалось добраться пострадавшего и доставить его на берег.

После рыбака госпитализировали медики "скорой помощи".

Фото: dsns.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что сын сумел вытащить отца из ледяной воды, но не смог спасти его от холода.

Также под Черниговом два рыбака провалились под лед на Десне, один утонул. После провала мужчин понесло вниз по течению. Они начали звать на помощь. Двое юношей, которые прогуливались по берегу реки, услышали крики и сразу бросились на помощь, одновременно вызвав спасателей и скорую медицинскую помощь.