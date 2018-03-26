В Киеве возле посольства Российской Федерации активисты провели акцию-перфоманс "Лебединое озеро" не расскажет о похищенных в Крыму" с требованием расследовать дела и найти пропавших в оккупированном Крыму граждан Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы видим, как на территории РФ и оккупированного Крыма, где нет независимых СМИ, когда пытаются каким-то образом протиснуться в шквале пропагандистской информации реальные факты, люди пытаются закрыться и не видеть этого - не видеть десятков человек, которые подверглись насильственные исчезновения и есть минимум 16 человек, которые неизвестно где находятся", - рассказала координатор" КримSOS "Тамила Ташева.

К акции присоединилось около 15 активистов, они установили телевизор у посольства и включили "Лебединое озеро".

Фото: ukrinform.ua

Стоит отметить, что перфоманс проходил в день, когда люди несли к посольству России цветы и мягкие игрушки в память о детях, погибших накануне в жутком пожаре в ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово.

Всего в результате пожара погибли 64 человека.

С сегодняшнего дня в Кемерово и области объявили трехдневный траур по погибшим в развлекательном центре.