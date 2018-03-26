В лондонском музее восковых фигур Мадам Тюссо появилась экспозиция королевской семьи на балконе Букингемского дворца. Об этом говорится на официальный сайте музея.

"Начиная с появления Георга V в канун Первой мировой войны и заканчивая поцелуем принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011, балкон Букингемского дворца стал местом многих знаковых моментов в истории Великобритании. Теперь наши гости могут почувствовать, какой бывает королевская жизнь, когда они выходят на балкон, чтобы разглядеть своих подданных", - говорится в сообщении.

Фото: madametussauds.com/london

Экспозиция состоит из принца Филиппа, принца Уэльского, герцога Кембриджского, герцогини Кембриджской и герцогине Корнуолл.

Посередине экспозиции находится фигура королевы Елизаветы. Принца Гарри и Меган Маркл в экспозиции пока нет.

Как сообщала "Страна", в Букингемском дворце назвали дату свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Напомним, королева Великобритании Елизавета II официально дала согласие на будущий брак принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

Тем временем СМИ обсуждают напряженные отношения Меган Маркл и Кейт Миддлтон.