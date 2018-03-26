Губернатор Одесской области Максим Степанов взял под контроль ситуацию в акватории Дуная, где возможно затопление ряда населенных пунктов, передает УНИАН.

"Уровень воды в реке вот-вот достигнет критической отметки. На прошлой неделе отправил помощников проинспектировать ситуацию на речке Дунай. Уровень близится к критической отметке. В зоне риска — более 100 тысяч жителей. Завтра выезжаю в город Вилково", - заявил Максим Степанов.

Также глава Одесской облгосадминистарции вызвал на место главу Одесского областного управления водных ресурсов и глав трех районных государственных администраций.

Потоп угрожает Килийскому, Ренийскому, Измаильскому району и городу Измаил. Отметим, сотрудники ГосЧС уже готовы к эвакуации местных жителей, а полиция усилила патрулирование города.

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